wizion

Сергей Мельниченко wizion

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка ваших шаблонов.

Разработка адаптивной верстки

  • Естественно делаю адаптивную верстку, которая будет работать на ваших мобильных, планшетах и компьютерах;
  • Использую для этого HTML5 и CSS3, JS (jquery тоже);
  • Валидная верстка - полное соблюдение стандартов W3C ()
  • mysql и PHP - могу делать правки по нужде;
  • могу работать с CMS Joomla, Opencart, DLE, Wordpress;
  • Улучшение и ускорение вашего проекта для поисковых систем
  • Хорошо разбираюсь в SEO, потому верстку всегда адаптирую под поисковые системы.