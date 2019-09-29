Качественная верстка ваших шаблонов.
Разработка адаптивной верстки
- Естественно делаю адаптивную верстку, которая будет работать на ваших мобильных, планшетах и компьютерах;
- Использую для этого HTML5 и CSS3, JS (jquery тоже);
- Валидная верстка - полное соблюдение стандартов W3C ()
- mysql и PHP - могу делать правки по нужде;
- могу работать с CMS Joomla, Opencart, DLE, Wordpress;
- Улучшение и ускорение вашего проекта для поисковых систем
- Хорошо разбираюсь в SEO, потому верстку всегда адаптирую под поисковые системы.