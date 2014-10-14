wondermaker

Алиса wondermaker

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Копирайтер журналист SMM PR

Что я предлагаю:

    - Создание уникального контента любой сложности на разные темы: от моды до металлургии. Обзоры, статьи, посты для блогов и сообществ, описания услуг и товаров, продающие страницы.

    - Анализ и качественный рерайт вашего текста. У вас есть сырой текст, который должен начать работать. Обращайтесь ко мне - высокую уникальность гарантирую.

    - SEO без спама. В моих материалах вы увидите только грамотные и приятные для глаз читателей ключевые слова.

    - Переводной копирайт и рерайт. Все материалы, в том числе тексты для рассылок, рекламные тексты, обучающие курсы и информационные статьи могут быть переведены с английского языка и переработаны по вашему заказу.

    - SMM - ведение и раскрутка ваших групп в социальных сетях. Проведение акций, составление рекламных постов и только официальная реклама. Я не работаю с ботами и не рассылаю спам.

    - Написание сценариев и монтаж видеороликов. Использую программы: Adobe Premier Pro и After Effects.

Что вы получаете:

    - Выполнение работы четко в установленный срок. Внимание: в случае срочного заказа цена повышается на 25% - ведь я работаю круглосуточно.

    - Грамотные, четко структурированные, интересные и легкие к восприятию материалы.

    - Полную отчетность и доступность по нескольким каналам связи. Быстрая скорость обработки запросов.

    - В том случае, если вы не видите в порфтолио работ на нужную вам тематику, я бесплатно делаю тестовое задание, объемом до 1000 знаков для принятия вами решения о сотрудничестве.

Работа с сфере медиапланирования и медиабаинга, а также в качестве PR-менеджера и копирайтера делают меня уникальным игроком на этом рынке. У меня свежий взгляд, грамотная речь и блестящие работы, подкрепленные багажом маркетинговых знаний.

Услуги по копирайту и рерайту оплачиваются по тарифу от 250 рублей за тысячу знаков без пробелов.

Вы можете нанять меня на месяц постоянной работы в качестве маркетолога, копирайтера и SMM.

Стоимость услуг: от 50 000 руб в месяц.

Кому это выгодно: тем, кто хочет быстро получить не только консультацию профессионала медиарынка, но и качественно изменить содержание вашего портала, переработать контент. Обычно достаточно плотной работы в течение месяца или двух.

Электронная почта: [email protected]

WMR-кошелёк: R425268118093

Яндекс.Деньги: 41001998205477

Qiwi-кошелек: +79162009000

Портфолио

Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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