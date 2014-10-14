Что я предлагаю:
- - Создание уникального контента любой сложности на разные темы: от моды до металлургии. Обзоры, статьи, посты для блогов и сообществ, описания услуг и товаров, продающие страницы.
- Анализ и качественный рерайт вашего текста. У вас есть сырой текст, который должен начать работать. Обращайтесь ко мне - высокую уникальность гарантирую.
- SEO без спама. В моих материалах вы увидите только грамотные и приятные для глаз читателей ключевые слова.
- Переводной копирайт и рерайт. Все материалы, в том числе тексты для рассылок, рекламные тексты, обучающие курсы и информационные статьи могут быть переведены с английского языка и переработаны по вашему заказу.
- SMM - ведение и раскрутка ваших групп в социальных сетях. Проведение акций, составление рекламных постов и только официальная реклама. Я не работаю с ботами и не рассылаю спам.
- Написание сценариев и монтаж видеороликов. Использую программы: Adobe Premier Pro и After Effects.
- - Выполнение работы четко в установленный срок. Внимание: в случае срочного заказа цена повышается на 25% - ведь я работаю круглосуточно.
- Грамотные, четко структурированные, интересные и легкие к восприятию материалы.
- Полную отчетность и доступность по нескольким каналам связи. Быстрая скорость обработки запросов.
- В том случае, если вы не видите в порфтолио работ на нужную вам тематику, я бесплатно делаю тестовое задание, объемом до 1000 знаков для принятия вами решения о сотрудничестве.
Услуги по копирайту и рерайту оплачиваются по тарифу от 250 рублей за тысячу знаков без пробелов.
Вы можете нанять меня на месяц постоянной работы в качестве маркетолога, копирайтера и SMM.
Стоимость услуг: от 50 000 руб в месяц.
Кому это выгодно: тем, кто хочет быстро получить не только консультацию профессионала медиарынка, но и качественно изменить содержание вашего портала, переработать контент. Обычно достаточно плотной работы в течение месяца или двух.
Электронная почта: [email protected]
WMR-кошелёк: R425268118093
Яндекс.Деньги: 41001998205477
Qiwi-кошелек: +79162009000
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