Копирайтер журналист SMM PR

Что я предлагаю:

- Создание уникального контента любой сложности на разные темы: от моды до металлургии. Обзоры, статьи, посты для блогов и сообществ, описания услуг и товаров, продающие страницы. - Анализ и качественный рерайт вашего текста. У вас есть сырой текст, который должен начать работать. Обращайтесь ко мне - высокую уникальность гарантирую. - SEO без спама. В моих материалах вы увидите только грамотные и приятные для глаз читателей ключевые слова. - Переводной копирайт и рерайт. Все материалы, в том числе тексты для рассылок, рекламные тексты, обучающие курсы и информационные статьи могут быть переведены с английского языка и переработаны по вашему заказу. - SMM - ведение и раскрутка ваших групп в социальных сетях. Проведение акций, составление рекламных постов и только официальная реклама. Я не работаю с ботами и не рассылаю спам. - Написание сценариев и монтаж видеороликов. Использую программы: Adobe Premier Pro и After Effects.

вы получаете:

- Выполнение работы четко в установленный срок. Внимание: в случае срочного заказа цена повышается на 25% - ведь я работаю круглосуточно. - Грамотные, четко структурированные, интересные и легкие к восприятию материалы. - Полную отчетность и доступность по нескольким каналам связи. Быстрая скорость обработки запросов. - В том случае, если вы не видите в порфтолио работ на нужную вам тематику, я бесплатно делаю тестовое задание, объемом до 1000 знаков для принятия вами решения о сотрудничестве.

Работа с сфере медиапланирования и медиабаинга, а также в качестве PR-менеджера и копирайтера делают меня уникальным игроком на этом рынке. У меня свежий взгляд, грамотная речь и блестящие работы, подкрепленные багажом маркетинговых знаний.

Услуги по копирайту и рерайту оплачиваются по тарифу от 250 рублей за тысячу знаков без пробелов.

Вы можете нанять меня на месяц постоянной работы в качестве маркетолога, копирайтера и SMM.

Стоимость услуг: от 50 000 руб в месяц.

Кому это выгодно: тем, кто хочет быстро получить не только консультацию профессионала медиарынка, но и качественно изменить содержание вашего портала, переработать контент. Обычно достаточно плотной работы в течение месяца или двух.

Электронная почта: [email protected]

WMR-кошелёк: R425268118093

Яндекс.Деньги: 41001998205477

Qiwi-кошелек: +79162009000