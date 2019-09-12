Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно. Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше ...