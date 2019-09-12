wriff11

Илья Федотов wriff11

 
37 летРоссия/Рязань
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анализ рынка для продвижения в интернете

    Давно работаю психотерапевтом в офлайне. Появилось желание расширить практику в онлайне. Задача - проанализоровать рынок онлайн-психологической помощи и предложить варианты эффективного продвижения: какие самые частые запросы, где перехватывать запросы клиентов, в каких соц сетях продвигаться ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать 2000 ответов респондентов старше 18 лет из России на гугл-форм

    Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно. Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт врача

    Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад