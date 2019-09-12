Необходимо оптимизировать сайт врача, написанный на wordpress, и составить тактику его продвижения в регионе для повышения в списке выдачи.
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Давно работаю психотерапевтом в офлайне. Появилось желание расширить практику в онлайне. Задача - проанализоровать рынок онлайн-психологической помощи и предложить варианты эффективного продвижения: какие самые частые запросы, где перехватывать запросы клиентов, в каких соц сетях продвигаться ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно. Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 человек старше ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт4 года назад