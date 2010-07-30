Людмила Костюченко writer_assollwriter_assoll
34 годаРоссия/Пятигорск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Assoll улетела, но обещала вернуться... (с)
Прошу любить и жаловать, в связи с невозможностью восстановления старого аккаунта, в новом воплощении...
На старую модификацию можно взглянуть здесь: http://www.weblancer.net/users/assoll/
Большинство работ выполнено не на основе сайта, а с постоянными уже заказчиками. Так что богатством отзывов и насыщенностью портфолио похвастаться не могу =)
А теперь вперед, к наполнению души этого акка =)))
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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