Assoll улетела, но обещала вернуться... (с)

Прошу любить и жаловать, в связи с невозможностью восстановления старого аккаунта, в новом воплощении...

На старую модификацию можно взглянуть здесь: http://www.weblancer.net/users/assoll/

Большинство работ выполнено не на основе сайта, а с постоянными уже заказчиками. Так что богатством отзывов и насыщенностью портфолио похвастаться не могу =)

А теперь вперед, к наполнению души этого акка =)))