Нужно разработать персональный сайт для художника. Каталог работ и блог. Подробное ТЗ передам исполнителю.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть готовые psd макеты. Нужен человек, который сможет сверстать и интегрировать в вордпресс или MODX. Двуязычный сайт-визитка консалтинговой компании, простой и небольшой. Обязательно: - Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera,Safari, Google Chrome, Yandex ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта международной компании в деловом стиле. Сайт будет на двух языках (англ. и русский) Тематика: консалтинг, юридические услуги, авиационное право, право информационных технологий, защита персональных данных. Примерный дизайн:http://www.gatesaviation.com https://www.wr.no/en/ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. MODx 2. Сайт консалтинговой фирмы на англ языке, с возможностью добавления русской версии в будущем. 3. Тематика: консалтинг, юридические услуги, авиационное право, право информационных технологий, защита персональных данных. 4. Примерный дизайн: http://www.gatesaviation.com ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад