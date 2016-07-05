xwz7

Ольга xwz7

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Разработка сайта для художника
Только положительные эмоции от сотрудничества с Ольгой. Интересный проект для творческого человека. Всегда на связи, четкая постановка задач и быстрая оплата. Рекомендую.
Уже второй раз работаю с Владимиром, как всегда, профессионально, скурпулезно, в сроки, с учетом всех пожеланий и постоянно возникающих новых уточнений. Сайт получился прекрасный, и это мнение очень многих людей. Рекомендую!
Ответный отзыв
revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Верстка + программирование сайта или только программирование
MODXWordPress
Работать с Ольгой было легко и приятно. Четкое ТЗ, доброжелательность в общении и моментальная оплата. Рекомендую как надежного и компетентного заказчика.
Огромное спасибо Владимиру за красивый и солидный сайт, за прекрасную работу. Даже не думала, что получится настолько хорошо! Отдельное спасибо за улучшение/исправление работы дизайнера, внимание к каждой детали, внесение ценных творческих предложений и их решений. Однозначно рекомендую как профессионала своего дела.
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна сайта для международной консалтинговой компании
MODX
Спасибо за интересный проект, Ольга. Все отлично, приятное сотрудничество, быстрая оплата, четкая постановка задачи. Обращайтесь еще! Однозначно рекомендую Ольгу как честного и порядочного заказчика.
Очень понравилось работать с Александром, всегда на связи, учитывает пожелания и комментарии, работает быстро и качественно, профессионал. Рекомендую.
Ответный отзыв