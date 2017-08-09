yogaliferussia

Альбина Галимова yogaliferussia

 
40 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать инфо сайт по фитнес туру для размещения в инстаграмм

    $50

    Простой сайт. Самостоятельно зарегистрирую домен и хостинг. Вам нужно лишь наполнить. Более подробно обьясню если есть время и желание приступить к реализации. Срок 10 дней, оплата 50$

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт простой для размещения в моем аккаунте инстаграмм.

    $50

    Необходим сайт простой, где будет вся инфа по фитнес туру. Чтобы человек мог получить всю инфу через этот сайт. Технически надо наполнить, всю необходимую информацию я предоставлю. Оплата 50$, срок 10 дней

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт по фитнес туру для размещения в taplink в инстаграмм

    $50

    Создать сайт по фитнес туру для размещения в моем аккаунте в инстаграмм. Всю необходимую информацию предоставлю. Самостоятельно зарегистрирую домен и хостинг. Вам нужно только красиво оформить обычный сайт по фитнес туру. Оплата 50$. Срок 10 ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать в Инстаграмм информационный сайт

    $50

    Для размещения в инстаграмм на моем аккаунте через taplink информационный сайт о фитнес туре. Контент я предоставлю сама. Нужно технически создать сайт с информацией. Как это будет выглядеть могу отправить тем, кто заинтересуется работой.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Каталог услуг создать (15 y.e.)

    $15

    Cоздать Каталог услуг виде Банеров, на него кликаешь, выходит описание, стоимость, можно записаться, при записи оплатить. Пример: [url=https://fastlife.su/#a_speed-dating]https://fastlife.su/#a_speed-dating[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта на Яндекс и Гугл

    Добрый день! Необходимо расчитать и предоставить коммерческое предложение по продвижению сайта yoga-classes.ru на Яндекс и Гугл (контекстная реклама). Рассматривается вариант с наполнением контентом и без наполнения, только продвижение. Стоимость работ должно включать настройку рекламной кампании и продвижение. Срок приема заявок ...

    Рекламная кампания
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый день! Необходимо создать 29 страниц и наполнить страницы текстом (тексты предоставляются). Техническое задание во вложении.  Сайт на Word press. (Yoga-classes.ru) Срок до 31 октября.  Стоимость работ 3000 рублей.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта на Word Press

    $68

    Сайт на Word Press  Разделы: Новости, Йога Туры, Расписание, Видеокурс йоги, Фото, Массаж, Диета, Контакты С возможностью оставить заявку. Кнопки соц сетей. (Instagram, vkontakte, facebooke) (На 2-х языках (русском и английском). На английский переведу сама.) Прошу сразу дать ссылки на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • CRM-система для студии йоги

    $250

    Добрый день! Ищу программиста для созданияCRM-системы для [u]сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов[/u].  Настройки CRM модуля, позволяющие организовать широкий спектр бизнес процессов: § Создать шаблон расписания согласно процессам, ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание дизайна сайта (уникальный)

    $83

    Добрый день! Я ищу дизайнера, который нарисует дизайн Главной страницы и подготовит 5 форм обратной связи. (Структура ТЗ прикреплена к заданию). Далее подробнее: Структура Главной страницы: Шапка – логотип, название студии, телефон., «Записаться», кнопкисоц сетей (фейсбук, вконтакте, ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницыФорма обратной связи
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ALLFREEStudio
Кирилл 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта на Word Press
Спасибо Альбине за интересный проект и хороший отзыв. С такими приятными во всех отношениях заказчиками работать - одно удовольствие!
Кирилл выполнил на 150% мой заказ - создание сайта yoga-classes.ru на word press В кратчайшие сроки выполнил заказ. Всегда был доступен для обсуждения деталей. Внимательный, тактичный, исполнительный, старательный! Благодарна Кириллу за ответственное отношение к заказу и гибкость. Всем рекомендую! Спасибо за отличную работу!
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