yogaliferussia

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Необходим сайт простой, где будет вся инфа по фитнес туру. Чтобы человек мог получить всю инфу через этот сайт. Технически надо наполнить, всю необходимую информацию я предоставлю. Оплата 50$, срок 10 днейСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 года назад
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Создать сайт по фитнес туру для размещения в моем аккаунте в инстаграмм. Всю необходимую информацию предоставлю. Самостоятельно зарегистрирую домен и хостинг. Вам нужно только красиво оформить обычный сайт по фитнес туру. Оплата 50$. Срок 10 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
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Добрый день! Необходимо расчитать и предоставить коммерческое предложение по продвижению сайта yoga-classes.ru на Яндекс и Гугл (контекстная реклама). Рассматривается вариант с наполнением контентом и без наполнения, только продвижение. Стоимость работ должно включать настройку рекламной кампании и продвижение. Срок приема заявок ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать 29 страниц и наполнить страницы текстом (тексты предоставляются). Техническое задание во вложении. Сайт на Word press. (Yoga-classes.ru) Срок до 31 октября. Стоимость работ 3000 рублей.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
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Сайт на Word Press Разделы: Новости, Йога Туры, Расписание, Видеокурс йоги, Фото, Массаж, Диета, Контакты С возможностью оставить заявку. Кнопки соц сетей. (Instagram, vkontakte, facebooke) (На 2-х языках (русском и английском). На английский переведу сама.) Прошу сразу дать ссылки на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день! Ищу программиста для созданияCRM-системы для [u]сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов[/u]. Настройки CRM модуля, позволяющие организовать широкий спектр бизнес процессов: § Создать шаблон расписания согласно процессам, ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день! Я ищу дизайнера, который нарисует дизайн Главной страницы и подготовит 5 форм обратной связи. (Структура ТЗ прикреплена к заданию). Далее подробнее: Структура Главной страницы: Шапка – логотип, название студии, телефон., «Записаться», кнопкисоц сетей (фейсбук, вконтакте, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад