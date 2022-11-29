Необходимо перенести существующий HTML-скрипт на платформу WordPress. Задача включает адаптацию кода для корректной работы в системе управления контентом. Ожидается интеграция скрипта с учетом особенностей WordPress.
СЕО продвижение
Я – сео специалист.
Опыт работы в СЕО - 5 лет..
?1.ОПЫТ:
Опыт работы в маркетинговом агентстве более 1 года полный рабочий день.
СЕО алгоритмы( в СЕО 4-5 лет).
Обучалась по СЕО на платных и бесплатных
курсах.
Продвижение своих проектов и клиентов.
?2.Навыки
2.1. Сайты
Поиск домена.
Привязка движка.
Работы на хостинге.
Админка Ворпресса.
Разработка сайnов - многостраничные,
одностраничники, информационные, англоязычные.
Установка плагинов.
2.2. СЕО
Составление семантического ядра.
Анализ конкурентов.
SEO оптимизация.
Технический аудит сайта.
Установка систем учета и аналитики на сайты (Google Analytics, Яндекс Метрика).
Внутренняя перелинковка.
Подбор дроп доменов.
Знание факторов ранжирования поисковых систем.
Подбор и анализ дроп-доменов, восстановление и создание нового контента из архива или подклейка.
Анализ сайта в Яндекс Вебмастере и Google Search Console.
Анализ контента и структуры сайта конкурентов.
Написание мета-тегов (title, description)
Яндекс.Метрика (установка, настройка цели, анализ конверсии, использование сегментов и т.д.)
Умение работать с социальными сетями, блогами, форумами, интернет сообществами.
Ведение статистики мероприятий в Гугл таблицах.
Анализ Лидов в Метрике.
Есть опыт, как устанавливать пиксели, счетчики, utm метки и цели в системах аналитики.
Составление ТЗ копирайтеру для написания и оформления информационных статей.
2.3. Таргетинг
Хорошо владею Кабинетом в ВК.
Парсинг в Таргет хантере.
Ретаргетинг.
Анализ ЦА.
Гипотезы.
Распределение бюджета.
Знаю кабинеты Яндекс Директа, Гугла, Facebook, Tik tok.
Написание продающих текстов.
Изготовление креативов и рекламных роликов.
Работа в программах:
KeyCollector
ScreamingFrog
Spywords
MegaIndex
Serpstat
SE Ranking
Яндекс.Вебмастер
Google Search Console
Яндекс.Метрика
Google Analytics
arsenkin.ru и т.п. и т.д.
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад