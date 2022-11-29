СЕО специалист, маркетолог

СЕО продвижение

Я – сео специалист.

Опыт работы в СЕО - 5 лет..

?1.ОПЫТ:

Опыт работы в маркетинговом агентстве более 1 года полный рабочий день.

СЕО алгоритмы( в СЕО 4-5 лет).

Обучалась по СЕО на платных и бесплатных

курсах.

Продвижение своих проектов и клиентов.

?2.Навыки

2.1. Сайты

Поиск домена.

Привязка движка.

Работы на хостинге.

Админка Ворпресса.

Разработка сайnов - многостраничные,

одностраничники, информационные, англоязычные.

Установка плагинов.

2.2. СЕО

Составление семантического ядра.

Анализ конкурентов.

SEO оптимизация.

Технический аудит сайта.

Установка систем учета и аналитики на сайты (Google Analytics, Яндекс Метрика).

Внутренняя перелинковка.

Подбор дроп доменов.

Знание факторов ранжирования поисковых систем.

Подбор и анализ дроп-доменов, восстановление и создание нового контента из архива или подклейка.

Анализ сайта в Яндекс Вебмастере и Google Search Console.

Анализ контента и структуры сайта конкурентов.

Написание мета-тегов (title, description)

Яндекс.Метрика (установка, настройка цели, анализ конверсии, использование сегментов и т.д.)

Умение работать с социальными сетями, блогами, форумами, интернет сообществами.

Ведение статистики мероприятий в Гугл таблицах.

Анализ Лидов в Метрике.

Есть опыт, как устанавливать пиксели, счетчики, utm метки и цели в системах аналитики.

Составление ТЗ копирайтеру для написания и оформления информационных статей.

2.3. Таргетинг

Хорошо владею Кабинетом в ВК.

Парсинг в Таргет хантере.

Ретаргетинг.

Анализ ЦА.

Гипотезы.

Распределение бюджета.

Знаю кабинеты Яндекс Директа, Гугла, Facebook, Tik tok.

Написание продающих текстов.

Изготовление креативов и рекламных роликов.



Работа в программах:

KeyCollector

ScreamingFrog

Spywords

MegaIndex

Serpstat

SE Ranking

Яндекс.Вебмастер

Google Search Console

Яндекс.Метрика

Google Analytics



arsenkin.ru и т.п. и т.д.