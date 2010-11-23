z100200

Павел z100200

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Раскрутка групп ВКонтакте

    Каковы расценки? Необходимо продвижение групп в контакте! Почем: 1. мертвые души 2. отсылка одного сообщения по критериям 3. вступившие настоящие заинтересованные люди

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать информацию с интернета о поставщиках

    Необходимо сделать следующее... По определенным запросам, в поисковике, найти организации. Будет табличка в которую нужно внести с сайта этой организации интересующуюю информацию! Название организации Ссылка на сайт е-майл организации телефон/факс адрес поставить "+" на колонке чем торгуют в общем, простая работа по сбору информации!!! ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Группа ВКонтакте

    http://vkontakte.ru/club7684572 - для примера Надо сделать подобную группу, крсочно красиво и т.д. если будут предложения по продвижению группы (без спама, что б не закрыл за это) пишите, отдельно оговаривается!!!

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1C-7 с последующим переносом на 1С-8

    Более подробное ТЗ вышлю при личном контакте, но в идеале должен получиться "календарь" с необходимыми действиями сотрудника на определенный день, а информация должна быть взята с данных 1С Как будет правильней и удобней сделать или просто ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется небольшая доработка сайта.

    $250

    Пишите более подробно опишу. А если вкратце, то требуется: 1. Залить фото 2. Забить текстовку 3. И кое что помелочи... Желательно из Москвы, что бы не переводить деньги, а отдать в руки и проще было обсудить, то что необходимо.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад