Каковы расценки? Необходимо продвижение групп в контакте! Почем: 1. мертвые души 2. отсылка одного сообщения по критериям 3. вступившие настоящие заинтересованные люди
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать следующее... По определенным запросам, в поисковике, найти организации. Будет табличка в которую нужно внести с сайта этой организации интересующуюю информацию! Название организации Ссылка на сайт е-майл организации телефон/факс адрес поставить "+" на колонке чем торгуют в общем, простая работа по сбору информации!!! ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
http://vkontakte.ru/club7684572 - для примера Надо сделать подобную группу, крсочно красиво и т.д. если будут предложения по продвижению группы (без спама, что б не закрыл за это) пишите, отдельно оговаривается!!!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Более подробное ТЗ вышлю при личном контакте, но в идеале должен получиться "календарь" с необходимыми действиями сотрудника на определенный день, а информация должна быть взята с данных 1С Как будет правильней и удобней сделать или просто ...Базы данных5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Пишите более подробно опишу. А если вкратце, то требуется: 1. Залить фото 2. Забить текстовку 3. И кое что помелочи... Желательно из Москвы, что бы не переводить деньги, а отдать в руки и проще было обсудить, то что необходимо.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад