zerodayinc

Отличный исполнитель, очень приятно было работать с человеком знающим свою дело. Максимально подошел к исполнению заказа, обсудили все возможные моменты работы плагина, и он был готов уже на следующий день. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и профессионального фрилансера, а так же надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество