zerodayinc

Технический писатель. [b]Обязанности:[/b] · Разработка технической документации для сервисаинтернет платежей согласно функционирующего сервиса, а также уже разработанных схем. · Взаимодействие со старшим программистом,руководителем проекта, специалистами поддержки [b] [/b] [b]Требования:[/b] · Образование (технические специальности). · Опыт работы с ecommerce проектами · Опыт разработки технической документации(технические задания, эксплуатационная документация, описание интеграционных интерфейсов, ...
- Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
- $550
Добрый день. нужно создать сайт IT ассоциации. задача: 1. разработать уникальный дизайн страниц Main About MEMBERSHIP PROJECTS Our Aims EVENTS NEWS CONTACTSДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать для cms Wordpress(Woocommerce) платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp). Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панелиИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, вопрос такого плана, нам нужно в срочном порядке сделать: 1 - заказ билетов с сайта на вордпресс 2 - организовать оплату через нашу PSP.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать для cms Битрикс платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp). Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панелиВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать для cms OpenCart платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp). Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панелиВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад