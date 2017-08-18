zerodayinc

Эдуард zerodayinc

 
38 летРоссия/Новороссийск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

skype: eduard.zeroday

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание технической документации

    Технический писатель. [b]Обязанности:[/b] ·        Разработка технической документации для сервисаинтернет платежей согласно функционирующего сервиса, а также уже разработанных схем. ·        Взаимодействие со старшим программистом,руководителем проекта, специалистами поддержки [b] [/b] [b]Требования:[/b] ·        Образование (технические специальности). ·        Опыт работы с ecommerce проектами ·        Опыт разработки технической документации(технические задания, эксплуатационная документация, описание интеграционных интерфейсов, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    $550

    Добрый день. нужно создать сайт IT ассоциации. задача: 1. разработать уникальный дизайн страниц Main  About  MEMBERSHIP  PROJECTS Our Aims EVENTS NEWS CONTACTS

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Wordpress(Woocommerce) платёжный модуль

    Необходимо создать для cms Wordpress(Woocommerce) платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp).  Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панели

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание плагина под битрикс 17

    Необходимо создать для cms Битрикс платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp).  Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панели

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание плагина под opencart 2.1

    Необходимо создать для cms OpenCart платёжный модуль взаимодействия с платёжной системой (psp). Функционал работы стандартный: - взаимодействие c api psp (создание платёжной сессии и обработка postback запроса) - перенаправление пользователя на форму оплаты -управление модулем в административной панели

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$550
10 баллов
4 года назад
Сайт под ключ
Спасибо за сотрудничество, надеюсь продолжим сотрудничество
Хороший и ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Wordpress(Woocommerce) платёжный модуль
Четкая задача, моментальная оплата. Постоянно на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества!
Отличный исполнитель, очень приятно было работать с человеком знающим свою дело. Максимально подошел к исполнению заказа, обсудили все возможные моменты работы плагина, и он был готов уже на следующий день. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и профессионального фрилансера, а так же надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв