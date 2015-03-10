Нужен скрипт конвертера на PHP. Скрипт должен сохранять файл на сервере со всема изображениями из fb2 (исключение составляет, формат txt) и выводить их соответственно структуре формата. Нужные форматы: txtpdfepubРабота без использования API ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно спарсерить информацию с нескольких сайтов в формате как есть(то есть со всеми класами, ид, элементами) и импортировать в сайт на wp (идеально это создать новый тип записи и туда импортировать всю информцию). ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть простенький сайт на wordpress Google PageSpeed Insights дает оценку в 39/100 и просит сделать: Включите сжатиеИспользуйте кеш браузераСократите время ответа сервераСократите JavaScriptУдалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеhttp://tools.pingdom.com/ показывает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте . Нужен парсер содержания сайта в формат fb2(xml подобная структура). Подробности: Есть сайт с текстами книг. Структура : страница содержания книги(с ссылками на страницы с текстом), каждый раздел ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на джумле. Нужно скопировать все записи (в т.ч. форум) и поставить на WP/Drupal. На сайте приблизительно 3-4 к. страниц. (в индексе 2). Пишите свою цену и сроки.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Содержание желательно мотивационного характера. Требования к оформлению : обьем: 1-2 страницы А4 шрифт: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Требуеться: Разработать и сверстать шаблон на drupal 7. К ТЗ додаю бриф и моё видиние шаблона. Так же с радостью рассмотрю ваш вариант цветовой гаммы и шаблона ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужен парсер на drupal 7 (должен парсирить афишу, статьи, справочник). Есть парсер который умеет работать со статьями , - xandeadx.ru/blog/drupal/391 Нужно подпилить под наши нужды либо создать с нуля.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт должен представлять собой следующее: 1 каталог ресторанов с разбивкой на категории (кухня, средний чек и тп.), картой росположения на месности 2 форму бронирования с возможностью выбора количества мест, даты, время, - отправка ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать сайт типа http://gramofon.ua с такими дополнениями: 1. Возможность выбирать фото с vk.com , Facebook, odnoklasniki, и возможностью загружать фото с РС. 2. Добавление конструктора постеров , календарей, маек, кружек 3. Сайт ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
По умолчанию модуль создает отдельную таблицу с инградиентами. Нужно переделать так, чтобы инградиенты использовались из словаря таксономии. И ещё нужно сделать ссылку на страницу термина в ноде. В самом Recipe выводиться просто название ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад