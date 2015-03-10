Отличный заказчик! ТЗ составлено четко, по пунктам, проблем с данными для работы нет, человек сам программист, поэтому общаться легко. Во время сдачи и тестирования сложных моментов находился на связи, с коммуникацией все отлично. Проект оказался не простой, кто знает друпал, тот поймет, к тому же у самого сайта структура оказалась сложной и довольно объемной. Сотрудничеством полностью доволен! Артёма могу смело рекомендовать как в качестве заказчика, так и в качестве исполнителя на тему создания сайтов на ЦМС Друпал, человек очень хорошо разбирается и имеет колоссальный опыт.