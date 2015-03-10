zhartole

Артём zhartole

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Занимась разработкой сайтов на Drupal, а так же написанием своих модулей.

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$30
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Парсер текста сайта в формат fb2
Интересный проект, лояльный заказчик, своевременная оплата. Спасибо за работу. Рекомендую.
Очень ответственный исполнитель. Сделал качественно свою работу. Доделал всё необходимое для эффективной работы. Советую в качестве исполнителя!!
Ответный отзыв
2313
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$12
10 баллов
10 лет назад
Эссе на тему : "youth in millennium development goals and post 2015"
Артём ответственный заказчик, который назначил справедливую цену за интересное задание, и заплатил её до внесения дополнительных правок. Рекомендую.
Ответственно подошел к выполнению задания. Грамотно написал интересное эссе, учёл дополнительные пожелания, был доступен для коммуникации. Рекомендую как англоязычного автора!
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$280
10 баллов
10 лет назад
Допилить парсер для афиши на drupal 7
Drupal
Отличный заказчик! ТЗ составлено четко, по пунктам, проблем с данными для работы нет, человек сам программист, поэтому общаться легко. Во время сдачи и тестирования сложных моментов находился на связи, с коммуникацией все отлично. Проект оказался не простой, кто знает друпал, тот поймет, к тому же у самого сайта структура оказалась сложной и довольно объемной. Сотрудничеством полностью доволен! Артёма могу смело рекомендовать как в качестве заказчика, так и в качестве исполнителя на тему создания сайтов на ЦМС Друпал, человек очень хорошо разбирается и имеет колоссальный опыт.
Грамотный исполнитель. В плане парсинга данных Евгений разбирается отлично. Разработка немного затянулась в связи со сложностью задачи. По ТЗ выполнено все что нужно и даже больше. Сотрудничеством доволен! Рекомендую Евгения как ответственного программиста со стажем.
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