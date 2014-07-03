На постоянную работу требуется програмист-верстальщик со знанием ModX. Требования : Знание ModX (желательно также WordPress и Joomla). Знание JS/JQuery. Валидная кросбраузерная верстка. Обязательность и исполнительность. Работа удаленная на полный рабочий день. Зарплата 20 000 р. + премия за соблюдение сроков.