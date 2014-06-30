zinchenko_tritec

Группа компаний "Трайтек"

Группа компаний «Трайтек» основана в 1996 году, как авторизованный центр обучения информационным технологиям и стала первой в Саратовской области и одной из первых в регионах России организацией, предлагающей обучение IT-специалистов по авторизованным программам.

Направления деятельности группы компаний «Трайтек»:

• Обучение (IT обучение, обучение иностранным языкам, услуги по переводам, обучение ТОП-менеджеров);

• Автоматизация систем управленческого и бухгалтерского учета, систем управления предприятиями (продажа стандартных решений, разработка и внедрение уникальных конфигураций, информационно-технологическое сопровождение);

• Управленческий и финансовый консалтинг (процессный консалтинг в области бизнес-процессов, управленческий консалтинг, комплекс услуг по созданию единой системы управления предприятием, методология учета и разработки регламентов, разработка уникальных ИТ-решений);

• Тестовые центры (Thompson Prometric и VUE – экзамены, разработанные MS, Oracle, Hewlett Pakard, IBM, Cisco, Novell, Adobe, Linux и др. Сертификаты международного образца, 1С);