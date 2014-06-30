zinchenko_tritec

Требуется специалист (может быть инженер, работавший с базовыми станциями и протоколами сотовых сетей) для чтения курса «Основы сети LTE. Взаимодействие с другими сетями (теория)». Количество часов определяет сам специалист (сколько ему нужно времени, чтобы осветить ...
Екатерина Зинченко zinchenko_triteczinchenko_tritec
Группа компаний «Трайтек» основана в 1996 году, как авторизованный центр обучения информационным технологиям и стала первой в Саратовской области и одной из первых в регионах России организацией, предлагающей обучение IT-специалистов по авторизованным программам.
Направления деятельности группы компаний «Трайтек»:
• Обучение (IT обучение, обучение иностранным языкам, услуги по переводам, обучение ТОП-менеджеров);
• Автоматизация систем управленческого и бухгалтерского учета, систем управления предприятиями (продажа стандартных решений, разработка и внедрение уникальных конфигураций, информационно-технологическое сопровождение);
• Управленческий и финансовый консалтинг (процессный консалтинг в области бизнес-процессов, управленческий консалтинг, комплекс услуг по созданию единой системы управления предприятием, методология учета и разработки регламентов, разработка уникальных ИТ-решений);
• Тестовые центры (Thompson Prometric и VUE – экзамены, разработанные MS, Oracle, Hewlett Pakard, IBM, Cisco, Novell, Adobe, Linux и др. Сертификаты международного образца, 1С);
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист, который сможет прочитать курс «Особенности монтажа и измерений волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с использованием современных приборов и инструментов». Курс рассчитан на инженеров, которые проектируют изделия с использованием оптоволоконных переходов, включая вращающиеся оптоволоконные переходы. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист, который сможет прочитать 1 либо 2 курса по GNU/Linux. 1 курс: Продолжительность 50 академических часов, по 10 ак.часов в день; 2 курс: Продолжительность 25 часов в вечернее время с 18:00, возможно в формате вебинара. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад