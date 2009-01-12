2 года веду проект - полное администрирование сайта (в т.ч. копирайт, копипаст, рерайт) и управление интернет-магазином от приема и обработки заказов, до формирования заказов и отправки курьеров (так же общение с клиентами). Опыт работа на телефоне.

Копирайт.

Копипас.

Рерайт.

Создание простых сайтов на основе шаблонов с нуля.

Знание CMS Joomla, Joostina.

"Натягивание" шаблонов на движок.

Несложные манипуляции с шаблонами (такие как изменение цвета, логотипа, фона, перестановка модулей и т.д.).

Небольшое знание Flash.

Создание несложных gif и flash баннеров.