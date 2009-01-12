zulyashka

Зульфия Дианова zulyashka

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

2 года веду проект - полное администрирование сайта (в т.ч. копирайт, копипаст, рерайт) и управление интернет-магазином от приема и обработки заказов, до формирования заказов и отправки курьеров (так же общение с клиентами). Опыт работа на телефоне.

Копирайт.

Копипас.

Рерайт.

Создание простых сайтов на основе шаблонов с нуля.

Знание CMS Joomla, Joostina.

"Натягивание" шаблонов на движок.

Несложные манипуляции с шаблонами (такие как изменение цвета, логотипа, фона, перестановка модулей и т.д.).

Небольшое знание Flash.

Создание несложных gif и flash баннеров.

JoomlaFlash

  • Продвижение сайта - интернет-магазина

    $500

    Продвижение двух сайтов, один детские товары - http://kindrik.ru, другой магазин модной одежды http://tutmodno.ru. Есть человек с определенной ценой. Хотелось бы узнать ваши цени и предложения, сравню, если будет интереснее - будем работать. Нереальные сроки предлагать ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнение каталога

    Сайт на Джумле с компонентом ВиртуЕмарт. Есть сайт поставщика с фотками + прайс с ценами в экселе, надо заполнить каталог на сайте (детские товары). Ваши расценки и сроки пишите в личку.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Заполнение каталога
Задачи поставлены четко, было приятно работать. Рекомендую.
Очень хороший исполнитель! Все сделала очень оперативно и грамотно, главное точно в указанный срок. Помогла даже, т.к. это был мой первый заказ по контенту. Очень рекомендую! Планирую дальнейшую работу.
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