Продвижение двух сайтов, один детские товары - http://kindrik.ru, другой магазин модной одежды http://tutmodno.ru. Есть человек с определенной ценой. Хотелось бы узнать ваши цени и предложения, сравню, если будет интереснее - будем работать. Нереальные сроки предлагать ...
2 года веду проект - полное администрирование сайта (в т.ч. копирайт, копипаст, рерайт) и управление интернет-магазином от приема и обработки заказов, до формирования заказов и отправки курьеров (так же общение с клиентами). Опыт работа на телефоне.
Копирайт.
Копипас.
Рерайт.
Создание простых сайтов на основе шаблонов с нуля.
Знание CMS Joomla, Joostina.
"Натягивание" шаблонов на движок.
Несложные манипуляции с шаблонами (такие как изменение цвета, логотипа, фона, перестановка модулей и т.д.).
Небольшое знание Flash.
Создание несложных gif и flash баннеров.
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт на Джумле с компонентом ВиртуЕмарт. Есть сайт поставщика с фотками + прайс с ценами в экселе, надо заполнить каталог на сайте (детские товары). Ваши расценки и сроки пишите в личку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
15 лет назад
Задачи поставлены четко, было приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень хороший исполнитель! Все сделала очень оперативно и грамотно, главное точно в указанный срок. Помогла даже, т.к. это был мой первый заказ по контенту. Очень рекомендую! Планирую дальнейшую работу.