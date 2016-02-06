Доработать модули для 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Для сайта на опенкарт нужно дописать 5 модулей для работы в 1с:

1. http://joxi.ru/RmzvPEpFWdRqDm СОЗДАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

2. УБРАТЬ СТАТУСЫ (ОТГРУЖЕНО, К ОТГРУЗКЕ)

3. ЧЕК СОЗДАТЬ (сейчас стоит стандартный)

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВАТ БАНКА

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОЙ ПОЧТЫ

Opencart
9 лет назад
pozvoni
Олег 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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