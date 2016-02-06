Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) с конфигурацией УНФ 1.6.3.11 ПРОФ 1)Необходимо сделать чтобы все отправленные из 1с письма, появлялись в папке отправленные на mail.ru 2)Необходимо установить для всех отправленных писем подпись.
Доработать модули для 1С
Для сайта на опенкарт нужно дописать 5 модулей для работы в 1с:
1. http://joxi.ru/RmzvPEpFWdRqDm СОЗДАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ
2. УБРАТЬ СТАТУСЫ (ОТГРУЖЕНО, К ОТГРУЗКЕ)
3. ЧЕК СОЗДАТЬ (сейчас стоит стандартный)
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВАТ БАНКА
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОЙ ПОЧТЫ
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