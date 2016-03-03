Доработка обработки на 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

Есть обработка, которая грузит данные из автоматизированной системы (АС) в стандартную конфигурацию 8.2

Обработка выдает ошибку, разработчик неизвестен, кто то из клиентов разработчика АС.

Необходимо обеспечить корректный импорт данных данной обработкой.

9 лет назад
sts-razvitie
Владислав 
51 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$75
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую. Качественно и оперативно.
Отличный заказчик! И задача интересная :)

Заявки фрилансеров

marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
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