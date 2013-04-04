Импорт для 1С:Предприятие

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки206 просмотров

Необходимо дописать модуль по загрузке прайсов листов.

Входные данные - файлы ексель разной структуры.

12 лет назад
mitrofanday
Виктор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров