Кассовый модуль УТТ 1С8

1С-программированиеЗакрыт3 заявки215 просмотров
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Добрый день.

Требуется разработчик 1С.

Основная задача - используя dll библиотеку - программный интерфейс, предназначеннуюдля взаимодействия кассового программного обеспечения (Windows платформа) с центром авторизации, реализовать сценарии кассир - покупатель: - проверка связи с сервером (пинг),

- получение информации о карте, активация и деактивация карты,

- получение информации о транзакции.

- создание, завершение и отмена покупок, а также возврат товара могут выполнятся и при отсутствии сетевого соединения с сервером, поддерживается так называемый оффлайн-режим.

Тестовая задача. Используя модуль в архиве сделать следующее:

  • Подключить dll к 1С
  • Из 1С вызвать функцию получения информации о карте.
Документация и dll по запросу.
8 лет назад
cardlab
Илья 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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