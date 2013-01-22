Перенос в Далион из ТиС 9.2

Задача №1:

Необходимо сделать перенос из нестандартной конфигурации Торговля и склад 9.2 справочника Номенклатура (со всеми подчиненными справочниками) и остатки товаров в конфигурацию Далион: Управление магазином ПРО

Задача №2

Необходимо сделать перенос из стандартнойконфигурации Бухгалтерия предприятия 8.2 справочника Контрагенты (со всеми подчиненными справочниками) в конфигурацию Далион: Управление магазином ПРО

Доступ к терминалу предоставим

Задача очень срочная, за скорость будет бонус.