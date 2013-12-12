Добрый день! Требуется переустановить 1С версия 7.7 с одного компьютера на другой и обновить до последней версии. Готов подъехать в любую точку Киева.
Разработчик 1С
В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку и сопровождение 1С:Торговля и 1С:Реклама.
Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Возможны разовые выезды на территорию заказчика.
Оплата сдельная. Работа по договору. Стоимость работ договорная.
Информация по вакансии:
Требования:
Опыт работы от 3х лет. Высшее техническое образование.
Знание 1С:Торговля и 1С:Реклама
Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.
Обязанности:
Разработка, реализация и сопровождение ИС (1С:Торговля и 1С:Реклама)
В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме, ваши ожидания по ставке (за человеко-час) и контакты для связи.
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