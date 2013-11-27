Переустановка 1С (только Киев)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрытнет заявок175 просмотров

Добрый день! Требуется переустановить 1С версия 7.7 с одного компьютера на другой и обновить до последней версии. Готов подъехать в любую точку Киева.

11 лет назад
8shin
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP-программирование на 1С-Битрикс

    Требуется квалифицированный PHP-программист (удаленно) с опытом внедрения 1С-Битрикс для работы над одним из проектов компании (сайт медицинской тематики). Ориентировочные сроки работы над проектом - с середины декабря по март. Ключевая задача - ...

    PHP
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для интеграции PHP CRM c 1С Бухгалт.

    $2500

    Понимание бух. учета, складского учета Владение 1С Представление о php Порядочность и ответственность. Возможно сотрудничество на постоянной основе, если вы наши желания сможете воплощать ...

    PHP
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1с 8.2 - Delphi.

    Необходимо реализовать сл. методы на Delphi. Первый метод: По ID контрагента (из 1С, передается параметром в метод как строка) заполнить в делфи структуру. А именно поля: Наименование, номер телефона, (адрес) регион, район, ...

    Delphi
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • УТ 10.3 дописать признак погашения сертификата

    $50

    Перенести в УТ понятие Подарочный сертификат как вид номенклатуры, признак активен, погашен (нами дописан). В Рознице все есть. По аналогии сделать. Плюс дописать хождения сертификатов, признака в обмене (обмен есть), дописать правила. ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа с бухгалтерским и складским учетом.

    Программа с бухгалтерским и складским учетом, статистикой. Должна функционировать как сама программа (оболочка) и прикрепленная к ней таблица (на основе Access в которой можно будет редактировать данные.) Программа ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить правила выгрузки 1С8.2

    $50

    Нужно настроить штатные правила выгрузки из 1С8 Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 10.3 (конфигурация на базе конфигурации Управление Торговлей) в конфигурацию 1С8 Бухгалтерия, редакция 2.0 Удалённый доступ к конфигурациям исполнителю предоставлю. ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выгрузка на сайт

    Приветствую всех. 1с конфигурация наша Казахстанская на управляемых формах под 8.2 "Управление Небольшой фирмой" Сайт под битриксом "интернет магазин" Нужно выгрузка товара со склада который в наличии. В ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка для 1С Розница 2.0

    $50

    Здравствуйте! ИМЕЕТСЯ: 1) 1С Розница 2.0 (2.0.8.11) 2) 3 текстовых файла с данными номенклатуры: - Группы номенклатуры. Формат: ID_ГРУППЫ;НАИМЕНОВАНИЕ_ГРУППЫ; - Номенклатура. Формат: ID;ID_ГРУППЫ;НАИМЕНОВАНИЕ;НАИМЕНОВАНИЕ_ДЛЯ_ПЕЧАТИ;СТАВКА_НДС;ВИД_НОМЕНКЛАТУРЫ;ТИП_НОМЕНКЛАТУРЫ;ЕДИНИЦА_ИЗМЕРЕНИЯ;ВЕСОВОЙ_ТОВАР_ИЛИ_НЕТ;ЦЕНА; - Штрихкоды. Формат: ID_НОМЕНКЛАТУРЫ;ШК; ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад