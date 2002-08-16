Разработка обработки для 1С Бухгалтерия 8.3

Нужно разработать обработку для 1С 8.3 (Конфигурация ПРОФ 2.0.65.42 типовая):

Обработка дложна позволить бухгалтеру выбирать из перечня актов нужные и нажатием одной кнопки создать и провести на основании этих актов - счета и счет-фактуры.

Причем номер счета фактуры должнен формироваться по маске: м/гг-нн, где

м - месяц (1,2,3....,11,12)

гг - год (15,16,....)

нн - порядковый номер в этом м/гг (двузначное число)

Например:

7/16-14 (14-ая счет фактура за июль 2016г.)

8/16-02 (2-ая счет фактура за август 2016г.)

11/17-09 (9-ая счет фактура за ноябрь 2017г.)

Так же должна быть функция (кнопка) для печати всех этих документов + акт приемки-передачи документов (опись).

В макете описи должно быть указано название контрагента, текущая дата, список и количество документов, отправленных на печать. Сам макет могу отправить по запросу.

В заявках просьба указывать стоимость работы.