Разработка обработки для 1С Бухгалтерия 8.3

Есть база на 1С Розница 1.0 В какой-то момент перестала делаться резевная копия(грузиться бесконечно). Нужно 1. Починить базу, чтобы работала резервная копия 2. Написать код, чтобы при оформлении заказа создавался счет по образцу 3. На основе существующей базы сделать ...
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Нужно разработать обработку для 1С 8.3 (Конфигурация ПРОФ 2.0.65.42 типовая):
Обработка дложна позволить бухгалтеру выбирать из перечня актов нужные и нажатием одной кнопки создать и провести на основании этих актов - счета и счет-фактуры.
Причем номер счета фактуры должнен формироваться по маске: м/гг-нн, где
м - месяц (1,2,3....,11,12)
гг - год (15,16,....)
нн - порядковый номер в этом м/гг (двузначное число)
Например:
7/16-14 (14-ая счет фактура за июль 2016г.)
8/16-02 (2-ая счет фактура за август 2016г.)
11/17-09 (9-ая счет фактура за ноябрь 2017г.)
Так же должна быть функция (кнопка) для печати всех этих документов + акт приемки-передачи документов (опись).
В макете описи должно быть указано название контрагента, текущая дата, список и количество документов, отправленных на печать. Сам макет могу отправить по запросу.
В заявках просьба указывать стоимость работы.
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