Разработка обработки для 1С Бухгалтерия 8.3

1С-программированиеЗакрыт5 заявок215 просмотров
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Нужно разработать обработку для 1С 8.3 (Конфигурация ПРОФ 2.0.65.42 типовая):

Обработка дложна позволить бухгалтеру выбирать из перечня актов нужные и нажатием одной кнопки создать и провести на основании этих актов - счета и счет-фактуры.

Причем номер счета фактуры должнен формироваться по маске: м/гг-нн, где 

м - месяц (1,2,3....,11,12)

гг - год (15,16,....)

нн - порядковый номер в этом м/гг (двузначное число)

Например:

7/16-14 (14-ая счет фактура за июль 2016г.)

8/16-02 (2-ая счет фактура за август 2016г.)

11/17-09 (9-ая счет фактура за ноябрь 2017г.)

Так же должна быть функция (кнопка) для печати всех этих документов + акт приемки-передачи документов (опись).

В макете описи должно быть указано название контрагента, текущая дата, список и количество документов, отправленных на печать. Сам макет могу отправить по запросу. 

В заявках просьба указывать стоимость работы.

7 лет назад
Gloome
Стас 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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