Вытащить базу номенклатуры в Exel из 1 С 8.3.(8.3.7.1845) Конфигурация торговлей редакция 11.1 (11.1.10.199)

Включая: наименование, артикул, штрих коды, количество на складе, производителя,последнюю цену закупки, последнюю цену продажи.

Штрих код один, на каждый товар, если возможно то хотелось бы ещё получить характеристику товара: запчасть, заказ, вид запчасти . и т.д.

Проблема в том что мы работаем каждый день, и база соответственно меняется каждый день, могу предоставить вам базу для того что бы вы написали обработку что бы всё это вытащить, но после того как вы напишете рабочую программу, я пришлю вам базу к концу рабочего дня в 18:00 по Москве, потом запустите обработку в тот же вечер пришлёте exel файл просто иначе придется делать инвентаризацию.