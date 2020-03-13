Интеграция 1С и вордпресс

1С-программированиеЗавершен1 заявка241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С исполнителем обсудили

4 года назад
al3kseyp3tr0v
Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-4)
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$30
2 дня
Были сложности в настройке 1С, Дмитрий помог оперативно и без лишних вопросов. Работаем не первый раз, буду обращаться еще.
Как всегда -отличное взаимопонимание с заказчиком. С оплатой проблем нет. Очень доволен сотрудничеством с вами