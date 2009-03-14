Необходимо создать видеоролик в 3DS max,либо в каком-то другом графическом редакторе,с последующим импортированием сцены 3DS max. Есть звуковая дорожка(см. прикрепленный файл),ее условно можно разделить на четыре части.Мне нужен видеоролик,состоящий из этих четыех частей,он должен как бы ...
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Необходимо изображение больницы как на примере, только со всем оборудованием + 3д модели оборудования(рендер в .jpg + исходники)
сроки жмут
картинка в приложении, мультяшный пример, нужна имага поживее
для 3D по запросу
предпочтение исполнителям из СПБ
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