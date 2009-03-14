3d + 2d

3D-графикаЗавершен27 заявок705 просмотров
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Необходимо изображение больницы как на примере, только со всем оборудованием + 3д модели оборудования(рендер в .jpg + исходники)

сроки жмут

картинка в приложении, мультяшный пример, нужна имага поживее

для 3D по запросу

предпочтение исполнителям из СПБ

15 лет назад
wild_wolf_spb
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
aaaaanya
Anna 
36 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$120
5 дней
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