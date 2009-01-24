Необходимо создать видеоролик в 3DS max,либо в каком-то другом графическом редакторе,с последующим импортированием сцены 3DS max.

Есть звуковая дорожка(см. прикрепленный файл),ее условно можно разделить на четыре части.Мне нужен видеоролик,состоящий из этих четыех частей,он должен как бы подчеркнуть своей красотой на мой взгляд красивую музыку:

Первая часть(спокойная,тихая игра на гитаре)-На экране появляется дерево,которое колышится от ветра.Далее камера фокусируется на каком-то отдельном листике,который вот вот оторвется из-за ветра.Гитара затихает и листик отрывается.

Дерево может находиться на обрыве холма например...

Вторая часть(после затишья музыка уже громче,появляется флейта)-Оторвавшийся листик летит по ветру,перед следующей за ним камерой.На экране появляется красивый ландшафт,пейзаж.Листик летит и как будто показывает насколько красива природа))).В качестве ландшафта можно использовать HDRI изображение или еще что-то,главное чтоб красиво было и недорого вышло.

Третья часть(музыка громкая,электро-гитара,бас-гитара.Флейты уже нет)-Листик улетает куда-то в сторону,от камеры(остается только камера).Чуть позже камера начинает подниматься выше,к облакам(они очень красивые,светлые).

Четвертая часть(слышна в основном электро-гитара,более быстрая музыка)-камера летит все выше и выше к этим облакам.Свет светит все сильнее и сильнее,заполняя экран белым светом.Вскоре весь экран становиться полностью белым.

Итак,необходимо создать этот видеоролик,с разрешением 1024х768 либо 800х600.Так же нужно будет предоставить этапы создания самой сцены(просто напишите мне на какие этапы вы разделили создание этой сцены).К примеру:

Первый этап-создание моделей объектов

Второй этап-присвоение текстур

и т.д.

Еще требуется по одному скриншоту в 3DS max каждого этапа,именно в 3DS max.

говорите цену и сроки выполнения...Максимум 3000 рублей,мало...но дорожка длится 2 минуты и срок выполнения можно растянуть до начала мая.И крутого ролика мне не надо,хотя бы что-то среднее.

P.S. извините за качество прикрепленного файла,тем кто заинтересован в данном проекте,вышлю в хорошем качестве.