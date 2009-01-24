Требуется создать сцену и анимацию 3Ds max

Есть пятисотка. Есть здание. Есть эскизы. Есть док-ты на оборудование. Надо прроект размещения оборудования (три модуля), в существующем здании. Расмотрим ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бутылка пива, два стакана, они соударяются, течет пена, капли, пузырьки.
Всего примерно 5-7 секунд
В приложении описание сцены и анимации.
Просьба в ответ указать:
1. Время на разработку
2. Какие драйвера будут использоваться
3. Ориентировочная стоимость
4. Примеры работ
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