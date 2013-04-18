3д анимация

Необходимо реализовать 3 д анимацию, придавая ценность продуктам компании,всего их 4 (хот-дог, гамбургер, маффин, донатс). Цель-показать продукты таким образом, чтобы возникло желание их съесть). хочу отметить, что Для каждого продукта-одна анимация (2D adobe alter affect ou 3D 3dsmax/vray), где мы можем наблюдать как готовый продукт создается пошагово. например для хот-дога:сначала появляется булочка, потом сосиска, потом соус. Для того чтобы была возможность нам самим вносить изменения, полученные объекты в 3 dsmax должны быть доступны с текстурами для переделки.