Нужно переделать анимацию с флеша в HTML5 Пример анимации - http://www.safetytubs.com/interactivetub/index.html
3D-моделирование здания
Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. Модель требуется без текстур и мапинга, с раскиданными ID. Boolean не применять. Во вложении рендеры из Архикада. По сслыке чертежи в Автокаде ( http://yadi.sk/d/E-l5cuat4AhLK ) Есть еще грубая модель из архикада - скину тому, с кем договоримся, для облегчения понимания объема. С нетерпением жду предложений. Заранее спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $503D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать 4 модели стеклянных столов с хромовыми ножками. цель заменить неудачные фото на сайте интернет магазина более удачными изображениями моделями столов на белом фоне, раскрывающими суть товара (его дизайн сбоку и сверху). ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать по чертежам архитектора коттедж с 2 нежилыми зданиями на территории, садом и бассейном. В общей сложности нужны 3 изображения с разных точек просмотра: с парадного входа, со стороны бассейна и вид с правового ...Закрыт12 лет назад
Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и ...Завершен12 лет назад
Есть обмеры дома из бруса и фотографии. Требуется смоделировать внутренний объем без текстурирования и рендера. Только стены. Площадь по полу 120 м.кв. Фотографии: http://yadi.sk/d/dGq374Tq43bHKЗавершен12 лет назад
- $100
Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 4 символа http://pumpshooter.com/oRzxktsj , в определенном стиле http://pumpshooter.com/YDDuhCrg для татуировки. Стиль показан как пример, но в принципе что-то такое и хотелось бы: детали и варианты надо обсудить. ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, ищем удаленного сотрудника (работа из дому), со следующим багажом знаний :) 1. Свободное чтение архитектурных чертежей (AutoCAD) 2. Опыт в моделировании объектов арх.экстерьера, наличие примеров 3. Работа в ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется визуализация оборудования котельни,пример того что нужно в атаче!Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать несколько логотипов, в 3D, это значит что изображение должно быть объемным. В заявках пожалуйста указывате стоимость работ, а так же ссылки на ваши портфолио, и кратко о себе. Дизайнер ...3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад