3D-моделирование здания

Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. Модель требуется без текстур и мапинга, с раскиданными ID. Boolean не применять. Во вложении рендеры из Архикада. По сслыке чертежи в Автокаде ( http://yadi.sk/d/E-l5cuat4AhLK ) Есть еще грубая модель из архикада - скину тому, с кем договоримся, для облегчения понимания объема. С нетерпением жду предложений. Заранее спасибо.