3D-моделирование здания

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок453 просмотра

Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. Модель требуется без текстур и мапинга, с раскиданными ID. Boolean не применять. Во вложении рендеры из Архикада. По сслыке чертежи в Автокаде ( http://yadi.sk/d/E-l5cuat4AhLK ) Есть еще грубая модель из архикада - скину тому, с кем договоримся, для облегчения понимания объема. С нетерпением жду предложений. Заранее спасибо.

AutoCAD
12 лет назад
korostelev
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tolstov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
2 дня
Большое спасибо. Работы выполнена быстро и профессионально. Было приятно сотрудничать.
Очень хороший заказчик. Четко ставит задачу, грамотно разъясняет детали, работу принимает во время. Понимает специфику работы и дает дельные советы. Было очень приятно работать с Антоном. Советую всем.

Заявки фрилансеров

tolstov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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