Модели кухонных столов для сайта интернет-магазина

Требуется нарисовать 4 модели стеклянных столов с хромовыми ножками.

цель заменить неудачные фото на сайте интернет магазина более удачными изображениями моделями столов на белом фоне, раскрывающими суть товара (его дизайн сбоку и сверху).

технические детали

стол 1

1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 10 мм

2- форма столешницы прямоугольная с закругленными краями (пропорционально размеру 1100x750 мм) радиус краев 25 мм.

3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 100 мм от каждого края), крепятся через пятаки к стеклу. (диаметр пятаков 50 мм)

стол 2

1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 4 мм, стекло закреплено на ламинированном ДСП (толщина 18 мм)

2- форма столешницы прямоугольная с закругленными краями (пропорционально размеру 1100x750 мм) радиус краев 25 мм.

3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 100 мм от каждого края), крепятся к ДСП

стол 3

1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 4 мм, стекло закреплено на ламинированном ДСП (толщина 18 мм)

2- форма столешницы круглая диаметр 1100 мм

3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 80 мм от края), крепятся к ДСП

стол 4

1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 8 мм

2- форма столешницы круглая диаметр 1100 мм

3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 80 мм от края), крепятся через пятаки к стеклу.

требуется вид сверху и вид сбоку каждого стола

разрешение изображения порядка 750x750 пикселей