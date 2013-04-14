Необходимо реализовать по чертежам архитектора коттедж с 2 нежилыми зданиями на территории, садом и бассейном. В общей сложности нужны 3 изображения с разных точек просмотра: с парадного входа, со стороны бассейна и вид с правового ...
Модели кухонных столов для сайта интернет-магазина
Требуется нарисовать 4 модели стеклянных столов с хромовыми ножками.
цель заменить неудачные фото на сайте интернет магазина более удачными изображениями моделями столов на белом фоне, раскрывающими суть товара (его дизайн сбоку и сверху).
технические детали
стол 1
1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 10 мм
2- форма столешницы прямоугольная с закругленными краями (пропорционально размеру 1100x750 мм) радиус краев 25 мм.
3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 100 мм от каждого края), крепятся через пятаки к стеклу. (диаметр пятаков 50 мм)
стол 2
1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 4 мм, стекло закреплено на ламинированном ДСП (толщина 18 мм)
2- форма столешницы прямоугольная с закругленными краями (пропорционально размеру 1100x750 мм) радиус краев 25 мм.
3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 100 мм от каждого края), крепятся к ДСП
стол 3
1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 4 мм, стекло закреплено на ламинированном ДСП (толщина 18 мм)
2- форма столешницы круглая диаметр 1100 мм
3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 80 мм от края), крепятся к ДСП
стол 4
1- столешница из стекла с красивым рисунком (любой) - толщина стекла 8 мм
2- форма столешницы круглая диаметр 1100 мм
3- ножки 4 штуки, хром., диаметр 50 мм. (расположение на расстоянии примерно 80 мм от края), крепятся через пятаки к стеклу.
требуется вид сверху и вид сбоку каждого стола
разрешение изображения порядка 750x750 пикселей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и ...Завершен12 лет назад
Есть обмеры дома из бруса и фотографии. Требуется смоделировать внутренний объем без текстурирования и рендера. Только стены. Площадь по полу 120 м.кв. Фотографии: http://yadi.sk/d/dGq374Tq43bHKЗавершен12 лет назад
- $100
Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 4 символа http://pumpshooter.com/oRzxktsj , в определенном стиле http://pumpshooter.com/YDDuhCrg для татуировки. Стиль показан как пример, но в принципе что-то такое и хотелось бы: детали и варианты надо обсудить. ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, ищем удаленного сотрудника (работа из дому), со следующим багажом знаний :) 1. Свободное чтение архитектурных чертежей (AutoCAD) 2. Опыт в моделировании объектов арх.экстерьера, наличие примеров 3. Работа в ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется визуализация оборудования котельни,пример того что нужно в атаче!Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать несколько логотипов, в 3D, это значит что изображение должно быть объемным. В заявках пожалуйста указывате стоимость работ, а так же ссылки на ваши портфолио, и кратко о себе. Дизайнер ...3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад
Начинаем делать сайт, и заказчик хочет сделать примерно такие вот картинки. Кто может за это взяться? Сколько это стило б и сколько времени нужно? Приложил примеры, но копировать их один в один нельзя.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно смоделировать несколько лепных элементов в 3д Строго едитабл поли + мешсмуз Моделировать можно без фанатизма, по возможности оптимизировать какието элементы. Должно быть лишь достаточно похоже. Не срочно, ...3D-графика4 заявкиЗакрыт12 лет назад