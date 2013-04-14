Визуализация частного жилого дома

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок243 просмотра

Необходимо реализовать по чертежам архитектора коттедж с 2 нежилыми зданиями на территории, садом и бассейном. В общей сложности нужны 3 изображения с разных точек просмотра: с парадного входа, со стороны бассейна и вид с правового угла на здание с садом. Доп.инфо вышлю по электронке.

12 лет назад
imaconcept
Наталья 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

egor_kolosov
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$700
7 дней

Заявки фрилансеров

egor_kolosov
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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