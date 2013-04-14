Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и ...
Визуализация частного жилого дома
Необходимо реализовать по чертежам архитектора коттедж с 2 нежилыми зданиями на территории, садом и бассейном. В общей сложности нужны 3 изображения с разных точек просмотра: с парадного входа, со стороны бассейна и вид с правового угла на здание с садом. Доп.инфо вышлю по электронке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть обмеры дома из бруса и фотографии. Требуется смоделировать внутренний объем без текстурирования и рендера. Только стены. Площадь по полу 120 м.кв. Фотографии: http://yadi.sk/d/dGq374Tq43bHKЗавершен12 лет назад
- $100
Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 4 символа http://pumpshooter.com/oRzxktsj , в определенном стиле http://pumpshooter.com/YDDuhCrg для татуировки. Стиль показан как пример, но в принципе что-то такое и хотелось бы: детали и варианты надо обсудить. ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, ищем удаленного сотрудника (работа из дому), со следующим багажом знаний :) 1. Свободное чтение архитектурных чертежей (AutoCAD) 2. Опыт в моделировании объектов арх.экстерьера, наличие примеров 3. Работа в ...3D-графика11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется визуализация оборудования котельни,пример того что нужно в атаче!Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать несколько логотипов, в 3D, это значит что изображение должно быть объемным. В заявках пожалуйста указывате стоимость работ, а так же ссылки на ваши портфолио, и кратко о себе. Дизайнер ...3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад
Начинаем делать сайт, и заказчик хочет сделать примерно такие вот картинки. Кто может за это взяться? Сколько это стило б и сколько времени нужно? Приложил примеры, но копировать их один в один нельзя.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно смоделировать несколько лепных элементов в 3д Строго едитабл поли + мешсмуз Моделировать можно без фанатизма, по возможности оптимизировать какието элементы. Должно быть лишь достаточно похоже. Не срочно, ...3D-графика4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать видео в 3D-max. Часть 1. Необходимо создать в 3D-max комнату в стиле космического корабля с большой смотровой площадкой. В видео должны быть динамические элементы, например: приборная панель в смотровой ...3D-графика3 заявкиЗакрыт12 лет назад