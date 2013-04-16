нужно создать 3D макет витражного потолка "Голубое небо" в виде трапеции по имеющимся размерам и эскизу. (комната 10200х4500мм, центральная вставка витраж 6000х3000мм, по периметру гипсокартон 500мм со светильниками)
3D-панорама
нужно сделать 3 Д панораму балкона,чтоб открывалась на айпаде .Не предлагать отдельное приложение,которое нужно будет с сайта переходить в аппстор, чтобы установить приложение и чтобы посмотреть панораму.
Заявки фрилансеров
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