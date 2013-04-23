Срочно - макет витражного потолка

Огромное спасибо за прекрасную работу! Работа сделана качественно и намного раньше срока! Очень легко было работать - Мастер понимает объяснения с полуслова, в результате картинка получилась один к одному с оригиналом! Буду и в дальнейшем сотрудничать с этим Мастером! Еще раз, Виталий, спасибо!