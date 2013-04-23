Срочно - макет витражного потолка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок254 просмотра

нужно создать 3D макет витражного потолка "Голубое небо" в виде трапеции по имеющимся размерам и эскизу.

(комната 10200х4500мм, центральная вставка витраж 6000х3000мм, по периметру гипсокартон 500мм со светильниками)

12 лет назад
darts-trade
Татьяна 
57 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vitass86
Виталий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Огромное спасибо за прекрасную работу! Работа сделана качественно и намного раньше срока! Очень легко было работать - Мастер понимает объяснения с полуслова, в результате картинка получилась один к одному с оригиналом! Буду и в дальнейшем сотрудничать с этим Мастером! Еще раз, Виталий, спасибо!
Все отлично! Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

vitass86
Виталий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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