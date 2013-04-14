Добрый день! Мне необходимо выполнить качественную модель здания в 3d. Сам занимаюсь визуализацией - не успеваю справиться с объемом навалившейся работы. Ищу исполнителя на данный проект, ну и вообще на будущее сотрудничество. Бюджет предлагайте сами. ...
Флеш-модуль или 3d для уже готового сайта
Флеш-модуль для уже готового сайта
Нужен планировщик в виде комнаты, для выбора потолков.
Белый пол, белые стены, белый потолок.
Возможность менять цвет для стен, пола и потолка.
Возможность менять фото для потолка ( загрузка файлов пользователем)
В файле приведен вид на комнату спереди.
Необходим еще вид снизу – на потолок.
Это всё ТЗ – расширяться и изменяться не будет.
Интерфейс разрабатываем вместе, максимально простой и понятный.
Жду ваших предложений по цене и срокам в скайп Cergevna1
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