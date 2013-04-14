Флеш-модуль или 3d для уже готового сайта

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Закрытнет заявок143 просмотра

Флеш-модуль для уже готового сайта

Нужен планировщик в виде комнаты, для выбора потолков.

Белый пол, белые стены, белый потолок.

Возможность менять цвет для стен, пола и потолка.

Возможность менять фото для потолка ( загрузка файлов пользователем)

В файле приведен вид на комнату спереди.

Необходим еще вид снизу – на потолок.

Это всё ТЗ – расширяться и изменяться не будет.

Интерфейс разрабатываем вместе, максимально простой и понятный.

Жду ваших предложений по цене и срокам в скайп Cergevna1

12 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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