3D дизайн сварочного аппарата

Необходимо визуализировать концепт пиктограмм обозначающих ключевые объекты на карте, такие как "города", "деревни", "лагеря". Изометрия, можно рендер, можно 2D. На первом этапе в виде "черновика", после того как определимся с концепцией необходимо будет уже финал. Масштаб ...