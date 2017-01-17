3D конфигуратор тюнинга

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Нужно сделать конфигуратор тюнинга автомобиля. (5 моделей авто)

Пример можно посмотреть на видео - https://yadi.sk/i/xhl5r8q23AJJyL

Из исходных данных у нас есть фотографии машины со всех сторон. Если нужны будут какие либо измерения размеров так же можем сделать

От Вас стоимость и сроки.

Можно разделить этапы 3D моделирования и программирования