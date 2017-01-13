Создание 3d ролика

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок251 просмотр

создание 3d ролика, иллюстрирующего работу декантерной центрифуги или центрифуги огш, на основе 3 d видео: 

-дополнить ролик текстом с достоинствами центрифуг

-удалить обозначение модели

-изменить фон

-улучшить графику и сделать видео более профессиональным

- добавить аудио сопровождение

8 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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