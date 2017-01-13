Требуется сделать фотореалистичную визуализацию металлической трубы от фонарного столба с вырезом и встроенной видеокамерой и в разных ракурсах.Нужно визуализировать 3 типоразмера с разными камерами. ТЗ с картинками прилагаю. Если понадобятся картинки камер ...
Создание 3d ролика
создание 3d ролика, иллюстрирующего работу декантерной центрифуги или центрифуги огш, на основе 3 d видео:
-дополнить ролик текстом с достоинствами центрифуг
-удалить обозначение модели
-изменить фон
-улучшить графику и сделать видео более профессиональным
- добавить аудио сопровождение
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