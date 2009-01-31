Требуется создать 3D модель, для начала автомобиля-любого, которую можно осматривать со всех сторон или она имеет вращение на 360 градусов. Для более конкретного понимания указываю сайт labintek.ru (там же оставляйте предложения по цене или в icq), где модель будет вращаться.