Анимировать готовые 3D-модели.

Всем доброго дня!

Есть готовые модели: грузовик и экскаватор. Нужно завершить сцену (сделать каменный карьер и камни) и сделать анимацию флэш-ролика (экскаватор должен погружать камни в грузовик, затем грузовик уезжает), который будет помещен на сайт.

Срок - до вечера этого воскресенья (1 февраля).

Указывайте, пожалуйста, цену.

Без предоплаты. Я такой же фрилансер, как и Вы - работу оплачу Яндекс-деньгами.

Всем желаю успехов!