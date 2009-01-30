Анимировать готовые 3D-модели.

Необходимо изображение больницы как на примере, только со всем оборудованием + 3д модели оборудования(рендер в .jpg + исходники) сроки жмут картинка в приложении, мультяшный пример, нужна имага поживее для 3D по запросу предпочтение исполнителям из СПБ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Есть готовые модели: грузовик и экскаватор. Нужно завершить сцену (сделать каменный карьер и камни) и сделать анимацию флэш-ролика (экскаватор должен погружать камни в грузовик, затем грузовик уезжает), который будет помещен на сайт.
Срок - до вечера этого воскресенья (1 февраля).
Указывайте, пожалуйста, цену.
Без предоплаты. Я такой же фрилансер, как и Вы - работу оплачу Яндекс-деньгами.
Всем желаю успехов!
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