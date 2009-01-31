Обучить базовым приемам 3ds max

Необходимо изображение больницы как на примере, только со всем оборудованием + 3д модели оборудования(рендер в .jpg + исходники) сроки жмут картинка в приложении, мультяшный пример, нужна имага поживее для 3D по запросу предпочтение исполнителям из СПБ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который бы смог обучить меня базовым возможностям 3д макса.
Свет
Текстуры
Окружение
Моделирование
Отвечать на мои примитивные вопросы касательно 3д производства.
Ориентировачно по пол-часа часу в день по icq.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужны моделеры, для моделирования лепнины по рисункам и эскизам. Один из примеров лепнины прилагаю. Моделей много.3D-графика57 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо создать видеоролик в 3DS max,либо в каком-то другом графическом редакторе,с последующим импортированием сцены 3DS max. Есть звуковая дорожка(см. прикрепленный файл),ее условно можно разделить на четыре части.Мне нужен видеоролик,состоящий из этих четыех частей,он должен как бы ...3D-графика6 заявокЗакрыт15 лет назад
Бутылка пива, два стакана, они соударяются, течет пена, капли, пузырьки. Всего примерно 5-7 секунд В приложении описание сцены и анимации. Просьба в ответ указать: 1. Время на разработку 2. Какие драйвера будут использоваться 3. Ориентировочная стоимость 4. Примеры работЗакрыт15 лет назад
Есть пятисотка. Есть здание. Есть эскизы. Есть док-ты на оборудование. Надо прроект размещения оборудования (три модуля), в существующем здании. Расмотрим ваши предложения.Завершен15 лет назад
- $5000
Нужно выполнить проект в программе Blender.(или аналогичном продукте, но с таким же функционалом) Необходимо умение, как программирование, так и создание 3d объектов, работа со светом и текстурами, оптимизация работоспособности продукта.(если вы не все умеете, все равно ...3D-графика3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
По чертежам смоделировать парковку, прилегающую территорию, здания, атмосферу, типовые интерьеры этажей, лестницы, лифты, эскалаторы. Чертежи http://depositfiles.com/files/mjq8h3hv2. Вопросы в ICQ: 473650244.3D-графика31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. В приложении имеется файл с рисунком. Нужно сделать точно так же, обязательно в 3D. Предлагайте свою цену и сроки исполнения (чем быстрее, тем лучше). P.S. В аську, приват, почту не пишите. Оставляйте предложения только здесь!3D-графика72 заявкиЗакрыт15 лет назад
Внимание нужно оформить верхнюю часть саита 2 картинки вписать в дизайн, лучше 3д модели по теме электромонтаж u380volt.ru3D-графика20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть массив из точек: A - 47, 54, 85. B - 41, 38, 78. C - 28, 46, 70. D - 64, 14, 33. E - 36, 75, 0. F - 21, 8, 50. G - 40, 2, 0. I - 28, 8, ...Завершен15 лет назад