Моделирование узоров 3d лепнины и резьбы

Здравствуйте. В приложении имеется файл с рисунком. Нужно сделать точно так же, обязательно в 3D. Предлагайте свою цену и сроки исполнения (чем быстрее, тем лучше). P.S. В аську, приват, почту не пишите. Оставляйте предложения только здесь!