Экстерьер дома сделать

Есть 3D макет дома в формате майя, нужно сделать несколько видов других наружных отделок дома (шифер, стены) Затем разрезать это на части по предоставленному плану. Нужный срок - вчера. =)

От Вас примерный срок и стоимость. Подробности в личку или в асю сразу. Большая просьба, если пишите в асю, скидывайте сначало ссылку на Ваш профиль тут, чтобы я понимал с кем общаюсь вообше. Заранее спасибо.