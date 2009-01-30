Моделирование фасада магазина

Необходимо сделать персонаж(медсестра) по эскизу(справа) качество модели должно быть по финалу как в фаиле слева. два три ренедера размер A2 Предпочтение отдам мастеру, у кого в портфолио есть похожие работы.(присылайте на почту [email protected]) Только присылайте свои работы( ! ) С ...