Модели диванов

Необходимо сделать фотореалистичную модель дивана (см. jpg) в 3d Max. Очень важна правильность геометрии (соблюдение всех размеров, пропорций, складки). Если возможно, нужно еще идеально наложить на него материал (без швов, с использованием unwrap). Визуализация не нужна, только сама модель.

В наличие есть фотографии с разных ракурсов и все размеры.

Кроме того нужно будет делать еще порядка 10 моделей диванов (эта самая сложная, другие попроще).

Интересует цена с текстурированием и без, а также сроки.

Ссылка на портфолио обязательна.