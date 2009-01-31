Интерьер комнаты

$300
3D-графикаЗакрыт18 заявок605 просмотров
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Нужно сделать интерьер комнаты. Т.е. смоделировать комнату и сделать качественную визуализацию. Предпочтение отдам тому кто умеет опыт в этой сфере. Подробности в ТЗ. Пишиту в асю

15 лет назад
terra500
Алексий 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
lopa
Юрий 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$300
5 дней
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