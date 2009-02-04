Дизайн имиджевого орнамента

Нужна детальная 3д модель футбольного стадиона будущего
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересный проект, нужно нарисовать имиджевый орнамент. Более детально расскажу при личном контакте.
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