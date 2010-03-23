Нужно конвертировать объекты из *.gsm и из .dwg в *.aco или в *O2C

всего две(пока) коллекции оф мебели образец прилагаю....что то по цене ни кто не высказался(((

...заново моделить -долго и потому дорого а конвертнуть можно быстро и пакетно...жду предложений....реальных))