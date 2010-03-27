3д визуализация. мультипак 2 (6 бутылок)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен24 заявки430 просмотров

Нужно создать 3д модель мультипака (6 пивные бутилки упакованные в пользителен с изображением на нем) и отрендерить 1 шот. (5000-6000 точек по высоте) нужны фотореалистичность+качественное освещение.

Текстуры на банки и полиэтилен предоставлю.

укажите сроки и деньги. ссылки на роботы с предметкой.

15 лет назад
petrenku
Oleksiy 
73 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
Проект сделан в срок. Выдержал несколько раундов изменений и корректив. Результатом остался очч доволен
Оплата все так же вовремя, не возникало никаких проблем. Надежный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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