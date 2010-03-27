Нужно много различной посуды в 3D. Пример в приложении. Файл нужен в max 7 с примерением материала алюмий, такого же как на образце. Ваши предложения по цене и сроки? Сколько таких ...
3д визуализация. мультипак 2 (6 бутылок)
Нужно создать 3д модель мультипака (6 пивные бутилки упакованные в пользителен с изображением на нем) и отрендерить 1 шот. (5000-6000 точек по высоте) нужны фотореалистичность+качественное освещение.
Текстуры на банки и полиэтилен предоставлю.
укажите сроки и деньги. ссылки на роботы с предметкой.
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