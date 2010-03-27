3д визуализация. мультипак 2 (6 бутылок)

Нужно создать 3д модель мультипака (6 пивные бутилки упакованные в пользителен с изображением на нем) и отрендерить 1 шот. (5000-6000 точек по высоте) нужны фотореалистичность+качественное освещение.

Текстуры на банки и полиэтилен предоставлю.

укажите сроки и деньги. ссылки на роботы с предметкой.