Необходимо дополнить существующую 3Д модель офиса (3DMax) согласно приложенным ниже файлам. На скриншотах имеются подробные пояснения в каких местах что требуется добавить или исправить. Также необходимо предусмотреть возможность: 1. оставить цвет ...
Нужны качественные текстуры редких пород деревьев
Для наложение в 3д-максе требудется качественные текстуры редких пород деревьев (всего 5 текстур: blackwood, snackwood и т.п.) + желательно чтоб человек умел делать дисперсию с помощью ментал рейя. Работа очень ответсвенная и требует вышесреднего професионализма.
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