Нужны качественные текстуры редких пород деревьев

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка221 просмотр

Для наложение в 3д-максе требудется качественные текстуры редких пород деревьев (всего 5 текстур: blackwood, snackwood и т.п.) + желательно чтоб человек умел делать дисперсию с помощью ментал рейя. Работа очень ответсвенная и требует вышесреднего професионализма.

15 лет назад
OrisS
63 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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