Требуется создать 3д-модели автотехники. Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями. Укажите цену для вариантов: 1) Размер готового изображения - до 1000 ...
Модели диванов 3D
Ищу дополнительного модельщика 3D для создания моделей диванов. Пример детализации можно посмотреть тут :
http://download.alesko.eu/cozy/test/?model=Florian_3.3DS
Напишите сразу цену за пример и количество возможного создания диванов за месяц
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