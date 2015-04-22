Модели диванов 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок202 просмотра

Ищу дополнительного модельщика 3D для создания моделей диванов. Пример детализации можно посмотреть тут :

http://download.alesko.eu/cozy/test/?model=Florian_3.3DS

Напишите сразу цену за пример и количество возможного создания диванов за месяц

10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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