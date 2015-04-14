3д модель автотехники

Требуется создать 3д-модели автотехники.

Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями.

Укажите цену для вариантов:

1) Размер готового изображения - до 1000 пикселей, использование для компьютерной анимации.

2) Размер готового изображения - 5000 пикселей, разрешение 300 - для широкоформатной печати.

Если также создаёте ролики и анимацию - дайте ориентир по стоимости ролика с участием данного 3д- объекта. Сценарий на 8-10 секунд, анимация движения техники: колёса, отдельыне механизмы, кузов, кабина и т.п.

Укажите цену за создание "креативного" сценария ролика с использованием этой автотехники.