Здравствуйте. Нужно в кратчайшие сроки (не тянуть с этим заданием) создать панораму города Москвы по заданному описанию. Если понадобятся примеры результата – вышлю. Требования. Размеры изображения должны быть не ...
3д модель автотехники
Требуется создать 3д-модели автотехники.
Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями.
Укажите цену для вариантов:
1) Размер готового изображения - до 1000 пикселей, использование для компьютерной анимации.
2) Размер готового изображения - 5000 пикселей, разрешение 300 - для широкоформатной печати.
Если также создаёте ролики и анимацию - дайте ориентир по стоимости ролика с участием данного 3д- объекта. Сценарий на 8-10 секунд, анимация движения техники: колёса, отдельыне механизмы, кузов, кабина и т.п.
Укажите цену за создание "креативного" сценария ролика с использованием этой автотехники.
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